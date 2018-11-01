НАБУ не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва – Ситник

Національне антикорупційне бюро України не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва та не проводило слідчих чи оперативно-розшукових дій стосовно її рабина, заявив у коментарі Радіо Свобода голова НАБУ Артем Ситник.

«Ця інформація не відповідає дійсності. І я не знаю, чому саме стосовно НАБУ робляться такі заяви. Я можу сказати, що візуальне спостереження за приміщенням синагоги працівниками НАБУ не здійснювалося, спеціальна апаратура в приміщенні синагоги не встановлювалася. І відносно священнослужителів негласні слідчі дії чи оперативно-розшукові заходи не проводилися», – наголосив Ситник.

За його словами, якщо в будівлі синагоги і було вилучене спеціальне обладнання для спостереження, то воно не належить НАБУ.

«Там у заяві було сказано, що нібито вилучена якась спеціальна техніка, апаратура. Це точно не техніка НАБУ. Ще раз наголошую: спеціальна техніка у приміщенні синагоги не встановлювалася працівниками Антикорупційного бюро, а відносно священнослужителів ніяких засобів, негласних слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів не проводилося», – сказав Ситник.

Крім того, він зауважив, що діяльність синагоги не підпадає під юрисдикцію НАБУ.

«Це не є суб’єкт, який підслідний Антикорупційному бюро», – зазначає голова відомства.

Раніше Єврейська релігійна громада Києва оприлюднила заяву, в якій звинуватила «осіб, що мають безпосередній стосунок до Національного антикорупційного бюро України», у стеженні за приміщенням центральної синагоги Києва.

Як стверджують в громаді, її служба безпеки виявила приховане спостереження за приміщенням, транспортні засоби, які для цього використовувалися, а потім знайшла пристрої «для зняття інформації» в приміщеннях духовної споруди.

Пов’язуючи ці знахідки із працівниками НАБУ, представники громади послалися на власні джерела. Крім того, у заяві згадуються «висловлювання високопосадовця правоохоронного органу вищого рівня, що принижують честь і гідність єврейського народу і вірян», які НАБУ записало під час негласних слідчих дій, а потім оприлюднило.

Ім’я високопосадовця в заяві не озвучили. Однак, на думку представників єврейської громади, свідоме розсекречення таких висловлювань також є проявом антисемітизму.

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман, чий підпис стоїть під заявою, закликав правоохоронні органи надати юридичну оцінку цим діям та провести розслідування. Також він звернувся до міжнародних організацій, дипломатів і єврейських общин світу із закликом взяти розслідування перерахованих тверджень «під особистий контроль».