Помер телеведучий, продюсер Сергій Сивохо

У Німеччині на 55-му році життя помер телеведучий, продюсер, гравець КВК Сергій Сивохо. Про це 17 жовтня у мережі повідомили його друзі і колеги.

За попередніми даними, причиною смерті стала тривала хвороба.

Сергій Сивохо здобув популярність як актор команди КВК Донецького політехнічного інституту. Вів численні розважальні телепрограми на телебаченні українському, а також – російському.

Працював продюсером у заснованій Володимиром Зеленським студії «Квартал 95» і під час президентської виборчої кампанії 2019 року підтримав Зеленського.

У жовтні 2019-го – березні 2020 року був радником секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу. Запустив проєкт «Національна платформа примирення і єдності», презентацію якого свого часу зірвали представники «Нацкорпусу», мотивуючи це відсутністю згадки про безпосередню участь Росії в конфлікті на Донбасі. Останні прижитєєві дописи Сивохо у мережі про волонтерську діяльність якраз стосуються цієї платформи.