У таборі для мігрантів у Боснії і Герцеговині спалахнула масштабна пожежа

Масштабна пожежа спалахнула 23 грудня в тимчасовому таборі для мігрантів на північному заході Боснії і Герцеговини, який критикували правозахисники через відсутність елементарних зручностей.

Влада повідомила, що влаштували підпал колишні жителі табору Ліпа, неподалік від хорватського кордону, де колись перебували 1200 мігрантів.

Інформації про те, що хтось постраждав через пожежу, немає.

Табір Ліпа мали повністю закрити 23 грудня і перенести в інше місце.

Однак влада заявила, що переїзд відкладається, бо конструкції табору майже повністю знищені вогнем.

Міжнародна організація з міграції кілька разів пролонгувала закриття табору Ліпа.

Боснія і Герцеговина стала місцем для тисяч мігрантів, які сподіваються дістатися до сусіднього члена Європейського союзу, Хорватії, а потім попрямувати далі до інших західних членів ЄС.

Основна маса мігрантів застрягла в північно-західній частині країни.

Повідомляється, що більшість жителів табору, попри пожежу, все ще перебувають поблизу, бо для них немає наразі альтернативного житла.

Табір Ліпа був створений влітку як тимчасовий притулок після того, як був закритий ще один табір на околиці Біхача.

Європейський союз попередив Боснію і Герцеговину, що тисячі мігрантів зіткнуться з холодною зимою без даху над головою, і закликав політиків країни вжити відповідних заходів.

Тисячі людей сплять на відкритому повітрі в наметових таборах або занедбаних будинках без будь-яких зручностей в цьому районі. На початку місяця тут випав перший сніг.