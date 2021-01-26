Президент Таджикистану оголосив країну «вільною від коронавірусу»

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив країну «вільною від коронавірусу», заявивши, що цього місяця не було нових випадків захворювання.

Рахмон заявив про це в своєму зверненні до парламенту 26 січня, хоча раніше міністерство охорони країни повідомляло, що від початку року було зареєстровано кілько нових випадків захворювання на COVID-19.

Заявивши про відсутність захворювання у країні Рахмон додав, що це не означає, що громадяни можуть нехтувати такими правилами, як носіння масок і соціальне дистанціювання.

Людей, які приїжджатимуть з інших країн, як і раніше поміщатимуть на карантин.

З 1 лютого мають відновити роботу мечеті, якщо будуть відповідати санітарним нормам.

У Таджикистані багато хто сумнівається у необхідності збереження протиепідемічних правил, адже їх і так не дотримуються в таких місцях як ринки чи громадський транспорт.

Загальна кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у Таджикистані складає 13 308, 90 людей померли.

Втім, як показало розслідування місцевої служби Радіо Свобода минулого ріка, фактична кількість летальних випадків у Таджикистані може бути вищою у рази, зокрема йдеться про десятки лікарів та медсестер, які працювали з хворими на COVID-19.