На кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном сталися сутички, одна людина загинула

На кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном 22 липня сталися сутички, внаслідок яких загинула одна людина і щонайменше п’ятеро були поранені, повідомляє таджицька служба Радіо Свобода. Інформацію пізніше підтвердили у Державній прикордонній службі Киргизстану.

За офіційною інформацією, сутички між жителями таджикистанського села Ворух і киргизстанського села Ак-Сай почалися після того, як жителі Воруху вивісили свої національні прапори на непозначеній території. Жителі киргизького села були проти цього.

Невідомо, хто з жителів першим застосував фізичну силу. Повідомляється, що в хід пішло каміння, також почалася стрілянина.

Убитим виявився 52-річний учитель школи у Ворусі. Серед поранених – співробітник міліції.

Село Ворух – таджикистанський ексклав, розташований на території Киргизстану, навпроти нього через річку лежить село Ак-Сай.

Протяжність кордону між Таджикистаном і Киргизстаном становить 976 кілометрів, з яких на сьогоднішній день делімітовані і демарковані лише 504. Невизначена лінія кордону може бути також причиною конфліктів прикордонних поселень.

На території Киргизстану розташовані два таджикистанських і чотири узбекистанських ексклави. Всередині і довкола ексклавів конфлікти виникають через землі, воду, незаконних перетинів кордонів і міжетнічних розбіжностей. Вони супроводжуються перекриттям доріг, масовими бійками і підпалами будинків.