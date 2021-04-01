У Таджикистані звільнили заступника голови МОЗ. Він переплутав Південну Корею з Північною

У Таджикистані звільнили заступника міністра охорони здоров’я і соціального захисту населення Самаріддіна Алізоду. Як повідомило джерело таджицької служби Радіо Свобода, звільнення чиновника пов’язане з його непідготовленістю на пресконференції, де Алізода переплутав Південну Корею з Північною.

18 березня проходила спеціальна пресконференція за участю представників Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЮНІСЕФ, присвячена застосуванню вакцини AstraZeneca у Таджикистані. На ній було заявлено, що держава не має наміру відмовлятися від вакцини AstraZeneca за прикладом інших країн у зв’язку з можливими побічними ефектами.

Самаріддін Алізода спочатку не зміг згадати ім’я постійного представника ВООЗ і представника ЮНІСЕФ у Таджикистані, після цього, кажучи про вакцини інших держав, він переплутав Південну Корею з Північною. На зауваження присутніх він відреагував так: «Яка різниця – Північна чи Південна, Корея і є Корея!»

Самаріддін Алізода був призначений на свою посаду в травні 2020 року в розпал боротьби з коронавірусною інфекцією. До призначення на посаду заступника голови МОЗ він працював начальником Держслужби санепідемнагляду Таджикистану, директором Державної установи «Медико-профілактичний медичний інститут Таджикистану» Міністерства охорони здоров’я і соцзахисту.