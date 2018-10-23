Напад на іноземних туристів у Таджикистані: почався суд над 17 підозрюваними

У Таджикистані почався суд над 17 громадянами у справі про вбивство у липні чотирьох іноземних велосипедистів, які подорожували країною.

Суд відбувається в закритому режимі на території в’язниці в Душанбе. Родичів підсудних у будівлю не пускають.

Четверо велосипедистів – двоє громадян США, а також громадяни Нідерландів і Швейцарії – загинули 29 липня, коли на них автомобілем наїхали нападники. Після цього водій і пасажири авта вийшли з салону і напали на туристів із вогнепальною зброєю і ножами. Ще двоє велосипедистів були поранені.

Серед підсудних – лише один із п’яти чоловіків, підозрюваних у скоєнні нападу, Хусейн Абдусаманов. Інших чотирьох вбили представники сил безпеки Таджикистану.

Ще 16 підсудних підозрюють або в причетності до організації нападу, або в тому, що вони не повідомили про його підготовку.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Водночас влада Таджикистану це заперечила і звинуватила в нападі Партію ісламського відродження, яку уряд країни вважає терористичною.

Представники цієї партії відкинули звинувачення і назвали їх «безсоромним і нелогічним наклепом».