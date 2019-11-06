17 людей загинули під час нападу на прикордонний пункт у Таджикистані

Внаслідок стрілянини на прикордонному пункті на таджикистансько-узбекистанському кордоні загинули прикордонник і поліцейський із Таджикистану, повідомляє влада країни.

За повідомленням, 15 «невідомих озброєних нападників у масках» були вбиті вогнем у відповідь. Ще п’ятьох нападників затримали, повідомив Національний комітет з безпеки 6 листопада.

За даними Міністерства внутрішніх справ Таджикистану, чотири транспортні засоби нападників знищені.

Напад на блокпост, розташований за 60 кілометрів на південний захід від Душанбе, почався о третій ранку за місцевим часом.

Кореспондентів Радіо Свобода не пустили на місце події. Всі дороги в районі перекриті, а в інших регіонах країни, зокрема в столиці, Душанбе, посилили заходи безпеки.

Ніякої інформації про нападників і прізвища загиблих поліцейського й прикордонника не повідомляють.

Інцидент стався в День Конституції Таджикистану, і в той час, як президент Емомалі Рахмон до 12 листопада перебуває в офіційній поїздці до Європи у супроводі 20 міністрів.