У столиці Таджикистану скоїли напад на двох кореспондентів Радіо Свобода

Двоє кореспондентів таджицької служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода зазнали нападу в столиці Душанбе під час підготовки сюжету про підвищення цін на бензин. Як передає бюро Радіо Свобода у Таджикистані, на Шахло Абдуллоєву та Муллораджаба Юсуфі напали 4 березня, коли вони опитували водія на заправці.

За словами журналістів, до них підійшов співробітник АЗС і зажадав припинити інтерв’ю. Потім він штовхнув Абдуллоєву, намагаючись закрити об’єктив камери.

Коли Юсуфі втрутився, знімаючи інцидент на свій мобільний телефон, чоловік напав на нього, заявивши, що журналісти не мають права знімати об’єкт без попередньої письмової згоди.

Юсуфі заперечує, що вони знімали на території компанії. За його словами, журналісти розмовляли тільки з кількома водіями, які скаржилися на різке підвищення цін на бензин в Таджикистані.

Повідомляється, що Муллораджаб Юсуфі звернувся до лікаря з легкими травмами обличчя.

Слідчі почали попереднє розслідування інциденту після того, як журналісти подали скаргу в поліцію Душанбе.