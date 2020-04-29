У Таджикистані заборонили реєструвати дітей з російськими суфіксами в прізвищах

Нижня палата парламенту Таджикистану 29 квітня ухвалила поправки до закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». Вони забороняють «русифікувати» таджицькі прізвища та по батькові при реєстрації імен новонароджених, а саме використовувати слов'янські суфікси «-ов», «-ова», «-єв», «єва» в таджицьких прізвищах та відповідні суфікси в іменах по батькові, повідомляє таджикистанське незалежне агентство «Азія-Плюс».

Міністр юстиції Таджикистану Музаффар Ашурійон пояснив запропоновані урядом поправки політикою «відродження національних імен», яка діє в Таджикистані в останні роки. Замість російських суфіксів закон дозволяє додавати до прізвищ новонароджених таджицьких суфікси «пур» (для дітей чоловічої статі) і «духт» (для дітей жіночої статі).

Виняток у використанні слов’янських суфіксів буде зроблений лише для національних меншин, в першу чергу російськомовних. Вони зможуть самі обирати, які суфікси використовувати в прізвищах і по батькові при реєстрації своїх новонароджених дітей, пояснив міністр.

Також, за словами міністра, поправки стосуються тільки дітей, які будуть народжуватися після ухвалення закону. Тому жителям Таджикистану, які вже мають «русифіковані» прізвища та по батькові, не доведеться переробляти документи.

Починаючи з 2007 року слідом за президентом Таджикистану від російських закінчень у прізвищах відмовилися багато високопоставлених чиновників в країні. До 2007 року прізвище президента Емомалі Рахмона писалося як «Рахмонов».

У 2011 році влада Таджикистану зобов’язала батьків «давати дитині ім’я відповідно до національних цінностей», а в квітні 2016 року етнічним таджикам офіційно заборонили використовувати русифіковані прізвища та по батькові в документах. Також громадянам Таджикистану рекомендували утриматися від використання російських суфіксів при реєстрації прізвищ і по батькові своїх дітей, але офіційно заборона на них не була прописана в законі.