У Таджикистані внаслідок двох землетрусів пошкоджені сотні будинків

У Таджикистані 23 березня сталися два землетруси, внаслідок яких були пошкоджені сотні будинків і загинули понад 100 овець і великої рогатої худоби.

Умеда Юсуфі, речниця комітету з надзвичайних ситуацій країни, заявила, що епіцентр першого землетрусу був поблизу села Палдорак у Согдійській області на півночі Таджикистану.

За словами Юсуфі, перший землетрус стався вночі і мав магнітуду 5 або 6 в епіцентрі. Він також відчувався з меншою силою в столиці країни Душанбе, а також у Раштському районі та Горно-Бадахшанській автономній області.

Другий землетрус стався через кілька годин після першого, приблизно о 8-ій годині ранку, але був слабшим, ніж перший.

За словами Юсуфі, люди внаслідок землетрусів не постраждали.

Юсуфі повідомила Радіо Свобода, що уряд створив спеціальну комісію для оцінки збитків, завданих землетрусами.

Таджикистан розташований в одному з найбільш сейсмічно небезпечних районів Азії. Щороку в цій переважно гірській країні реєструються сотні землетрусів, які часто спричиняють смертоносні селеві потоки або снігові лавини.

Минулого місяця через лавини, спричинені сильним снігопадом у Горно-Бадахшанській області, загинули 17 людей.