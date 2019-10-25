CPJ та ОБСЄ стурбовані ситуацією довкола журналістів Радіо Свобода у Таджикистані

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав президента Таджикистану Емомалі Рахмона вжити термінових заходів для того, щоб журналісти в країні, в тому числі кореспонденти Радіо Озоді (таджицька служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода), могли безперешкодно здійснювати свою професійну діяльність, а громадянам Таджикистану мали доступ до незалежних джерел інформації перед запланованими на наступний рік парламентськими виборами в країні.

«Нещодавно CPJ дізнався, що дев’ятьом журналістам та співробітникам таджицької служби Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), яка називається Радіо Озоді, наразі не дають змоги працювати, оскільки вони не отримали акредитацію ЗМІ», – йдеться в повідомленні комітету.

Раніше також представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив стурбованість через проблеми з отриманням акредитації для журналістів Радіо Озоді. Дезір закликав владу Таджикистану якомога швидше вирішити цю проблему.

Раніше також Національна асоціація незалежних ЗМІ Таджикистану і Рада з питань ЗМІ закликали владу країни не використовувати механізм акредитації журналістів іноземних ЗМІ як інструмент обмеження свободи слова.

Днями Конгрес США надіслав листа на ім’я президента Таджикистану Емомалі Рахмона, в якому висловив стурбованість з приводу повідомлень про переслідування, погрози і відмову в акредитації журналістам таджицького бюро RFE/RL.

Наразі п’ятеро журналістів і співробітників Радіо Озоді позбавлені акредитації МЗС Таджикистану. Термін акредитації ще дев’ятьох журналістів медіакорпорації закінчується 1 листопада. МЗС Таджикистану, уповноважений орган з видачі акредитації іноземним журналістам, питання не коментує.

У 2016 році після публікації статті про нову посаду однієї з дочок президента Емомалі Рахмона в МЗС Таджикистану, зовнішньополітичне відомство країни відкликало акредитацію шести співробітників бюро Радіо Озоді у Душанбе.