Кількість жертв тайфуну на Філіппінах зросла до 28

Кількість загиблих внаслідок тайфуну «Фанфон» на Філіппінах зросла до 28 і може ще зрости, оскільки 12 людей вважають зниклими, повідомляє влада країни.

Тайфун із поривами вітру до 150 кілометрів за годину і сильними зливами вдарив по віддалених селах і популярних туристичних напрямках у центральних Філіппінах 25 грудня, на Різдво. Тоді повідомляли про 16 загиблих.

Як повідомляє агентство Reuters, цього року це вже сьомий землетрус на Філіппінах.

Через стихію була порушена робота транспорту, понад сто рейсів скасували, тисячі людей не могли дістатися місця призначення через припинення руху поромів.

Через тайфун близько 43 тисяч людей перебувають у тимчасових притулках.