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06 жовтня 2020, Київ 14:52
Новини | Міжнародні

Король Таїланду Рама Х помилував 16 українців – МЗС

Ув’язнені сидять на підлозі під час інспекції у тюрмі суворого режиму Клонґ-прем у Бангкоку, Таїланд, 12 липня 2016 року

Король Таїланду Рама Х помилував 16 українців, повідомило посольство України в Таїланді.

«Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти», – заявили в посольстві.

З нагоди дня народження тайського монарха протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд.

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