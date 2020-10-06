Король Таїланду Рама Х помилував 16 українців – МЗС

Король Таїланду Рама Х помилував 16 українців, повідомило посольство України в Таїланді.

«Дві особи отримали помилування у вигляді зменшення термінів покарання на 1/6 від актуального терміну ув’язнення (без урахування проведеного у в’язниці часу), семеро осіб – на 1/2, решту семеро громадян України було повністю звільнено з-під варти», – заявили в посольстві.

З нагоди дня народження тайського монарха протягом серпня-грудня 2020 року триває колективне королівське помилування осіб, утримуваних у виправних закладах Королівства Таїланд.