Через пожежу на півдні Тайваню загинули 46 людей

Внаслідок пожежі в житловому будинку на півдні Тайваню загинули 46 людей, ще 41 людина поранена, повідомила місцева влада.

У ніч на 14 жовтня зайнялася 13-поверхова будівля в місті Гаосюн. У повідомленні пожежної частини йдеться про те, що пожежа була масштабною і знищила багато поверхів.

Причина пожежі наразі невідома, але пожежники відзначили, що полум’я було інтенсивнішим там, де було складено багато сміття.

На відео, показаному на тайванському телебаченні, видно, що з нижніх поверхів будівлі виривається полум’я і дим, коли пожежники поливали їх водою з вулиці.

Будівлі – близько 40 років, на нижніх її поверхах розташовані магазини, на верхніх – квартири.