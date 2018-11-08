У Таджикистані під час бунту в колонії загинули щонайменше 22 людини

На півночі Таджикистану, в колонії суворого режиму, розташованої в місті Худжанд, у ніч на 8 листопада стався бунт. Під час його придушення загинули щонайменше 20 ув’язнених, а також двоє охоронців, повідомили Радіо Cвобода джерела, близькі до місцевої влади.

За повідомленням, наразі неясно, що спричинило заворушення.

За повідомленням «Радіо Озоді», служби Радіо Свобода у Таджикистані, для придушення бунту в колонію прибув міліцейський спецназ. На території колонії було чути стрілянину. Однак в Управлінні виправними установами міста Худжанд заперечили цю інформацію.

Як розповіло джерело «Радіо Озоді», бунтівники були озброєні холодною зброєю. За його даними, кілька ув'язнених постраждали при спробі втечі, деяким вдалося залишити територію колонії.

За словами очевидців, на всіх дорогах міста, а також трасах, що ведуть в сусідні Узбекистан і Киргизстан, встановлені посилені пости міліції.

Влада Таджикистану поки що про заворушення в худжандській колонії не повідомляла.

Відомо, що в колонії утримують засуджених за найтяжчі злочини, зокрема вбивства і тероризм.

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