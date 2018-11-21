Напад на іноземних туристів у Таджикистані: головного підозрюваного засудили на довічно

Суд у Душанбе засудив до довічного позбавлення волі Хусейна Абдусамадова, єдиного з підозрюваних учасників нападу на іноземних туристів на півдні Таджикистану влітку цього року.

Абдусамадова визнали винним за всіма дев’ятьма статтями: у вбивстві з особливою жорстокістю, тероризмі, екстремізмі, організації злочинного співтовариства, умисному знищенні майна, залученні громадян до участі в бойових діях за кордоном.

Загалом суд 21 листопада виніс вироки 15 особам у справі. Двох підсудних, обвинувачених в участі у злочинному співтоваристві й участі в екстремістській організації, засудили до 16 років ув'язнення.

12 інших визнали винними у недонесенні про злочин, вони отримали терміни від року до півтора року позбавлення волі.

Четверо велосипедистів – двоє громадян США, а також громадяни Нідерландів і Швейцарії – загинули 29 липня, коли на них автомобілем наїхали нападники. Після цього водій і пасажири авта вийшли з салону і напали на туристів із вогнепальною зброєю і ножами. Ще двоє велосипедистів були поранені.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». Водночас влада Таджикистану це заперечила і звинуватила в нападі Партію ісламського відродження, яку уряд країни вважає терористичною.

Представники цієї партії відкинули звинувачення і назвали їх «безсоромним і нелогічним наклепом».

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