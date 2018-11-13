Таджикистан: влада заявляє про затримання підозрюваних у підготовці вибухів на військовій базі Росії

Спецслужби Таджикистану заявляють, що арештували 12 осіб, які за завданням екстремістського угруповання «Ісламська держава» готували вибух у комендатурі 201-ї російської військової бази в Душанбе.

Як повідомила 12 листопада таджикистанська служба Радіо Свобода, групу чоловіків затримали 4 листопада.

«Ватажком групи був якийсь Сухроб, житель міста Вахдат. Відомо, що він раніше перебував у Киргизстані й Ірані, потім через турецьку територію перебрався до Сирії, де воював на боці «ІД», – повідомило джерело у комітеті з нацбезпеки Таджикистану.

Інші подробиці наразі невідомі.

Тим часом стало відомо, що допит ймовірного лідера групи відбувався недалеко від вказаної військової бази. У розпорядженні Радіо Свобода виявилося фото ймовірного допиту: на ньому видно, як кілька співробітників спецслужб в масках допитують арештованого.

Очевидцями допиту стали місцеві жителі. «Заарештований говорив, що вони збиралися влаштувати вибух у військовій базі за те, що росіяни в Сирії воюють проти «ІД», – розповів один з очевидців.

Військова операція Росії в Сирії почалася в кінці 2015 року. За місяць до цього Москва підписала з Дамаском угоду про розміщення російської авіаційної групи на базі в сирійській провінції Латакія в районі аеродрому Хмеймім на безстроковий період і на безоплатній основі. Там російські війська ведуть бої, в тому числі проти «Ісламської держави».

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