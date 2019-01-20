На держтелеканалах Таджикистану заборонили показувати фільми з «інтимними сценами»

Державні телеканали Таджикистану будуть ретельно переглядати всі фільми перед показом і вирізати кадри з відвертими сценами, бо в керівництві ТВ назвали ці сцени аморальними і такими, що паплюжать національні цінності, пише таджицька служба Радіо Свобода.

Заступник голови Комітету з питань телебачення і радіомовлення Таджикистану Махмадшаріф Бобозода уточнив, що заборона на демонстрацію відвертих сцен у фільмах, які транслюють по держтелеканалах, пов’язана із запобіганням пропаганди чужої культури і повагою до національних цінностей.

Спеціальний пункт про захист моральності в кінострічках внесли до схваленого урядом нового статуту «Таджикфільму», пише Радіо Озоді. Згідно з документом, кіностудія «Таджикфільм» не тільки буде випускати кінокартини, але і строго стежити за тим, щоб із вітчизняних й іноземних фільмів вирізали всі відверті сцени, включаючи будь-які фізичні дотики.

Представники державного телеканалу послалися на численні прохання глядачів не демонструвати фільми з «інтимними сценами».