«Втратили соціальну значимість»: з 1 лютого «Укртелеком» вимикає таксофони на вулицях

Найбільший оператор фіксованого зв’язку компанія «Укртелеком» повідомила, що з 1 лютого нового року припиняє обслуговування таксофонів в Україні.

«Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою… Сподіваємося на розуміння тих небагатьох користувачів послуги, і впевнені, що у разі потреби, вони оберуть для себе сучасний і доступний канал комунікації», – йдеться в повідомленні.

За даними «Укртелекому», для порівняння – у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, тоді як у 2019-му – менш ніж 380 тисяч хвилин. Нині мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.