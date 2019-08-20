Російські ЗМІ повідомляють про смерть двох українських моряків в Росії від отруєння

Двоє українських моряків, які працювали на судні під прапором Панами, померли 20 серпня від отруєння метиловим спиртом в порту Тамані в Краснодарському краї Росії, повідомляє російське Федеральне агентство морського і річкового транспорту.

За інформацією російського відомства, 20 серпня на пульт берегової служби Тамані надійшло повідомлення від капітана танкера «Магус» (Панама) про те, що двоє членів екіпажу – помічник капітана та матрос другого класу, які є громадянами України, отруїлися метиловим спиртом.

Для евакуації постраждалих був надісланий буксир «Дерзкий». За цей час один із моряків помер. За повідомленнями, другий українець помер у лікарні.

Особисті дані загиблих не розголошуються.

На сайті Федерального агентства морського і річкового транспорту Росії повдіомлення щодо інциденту немає. Радіо Свобода уточнює інформацію в Міністерстві закордонних справ України.