У Києві вручили премію імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті»

У Центрі Леся Курбаса в Києві у вівторок вручили премії імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті» за 2019 рік: лауреатами стали історик і публіцист Володимир В’ятрович, журналіст та історик Вахтанг Кіпіані, редактор видавництва «Дух і літера» Олексій Сінченко та реставраторка Ірина Малакова.

«Премія надається людям, котрі зробили значний внесок у збереження та популяризацію української, сказати б, шляхетної історії, говорити про яку тривалий час було заборонено спершу Російською імперією, а потому СРСР», – розповіла Радіо Свобода співзасновниця премії, директорка центру Курбаса Неллі Корнієнко.

Серед членів комісії премії – Неллі Корнієнко, видавець Леонід Фінберг, дипломат Володимир Крижанівський, журналіст і ведучий Андрій Куликов, режисер Сергій Буковський, митець Сергій Маслобойщиков.

Премія імені Леся Танюка «За збереження історичної пам’яті» була започаткована торік. Тоді її отримала відома науковиця й публіцистка Наталя Яковенко.

Леонід (Лесь) Танюк – український режисер театру і кіно, публіцист. Йому належить близько 600 публікацій і понад 50 постановок театральних вистав. У 1995 році отримав звання заслуженого діяча мистецтв, а в 2008 році – народного артиста України. Був засновником всеукраїнського товариства «Меморіал». Помер 18 березня 2016 року у віці 77 років.