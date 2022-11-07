Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

19 людей загинули під час аварії пасажирського лайнера в Танзанії

Місце падіння лайнера авіакомпанії Tanzania Business Insight

Щонайменше 19 людей загинули під час аварії пасажирського літака в Танзанії.

Як повідомила державна телерадіомовна корпорація Танзанії (TBC), літак місцевої авіакомпанії Precision Air, який 6 листопада здійснював рейс з економічної столиці країни Дар-ес-Салама до міста Букобу, впав у озеро Вікторія.

Причин катастрофи поки не встановили. За попередніми даними, екіпаж міг не впоратися з керуванням через погані погодні умови.

Відомо, що на борту літака були 43 людини, включаючи чотирьох членів екіпажу. Повідомляють про 26 пасажирів, що вижили.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG