19 людей загинули під час аварії пасажирського лайнера в Танзанії

Щонайменше 19 людей загинули під час аварії пасажирського літака в Танзанії.

Як повідомила державна телерадіомовна корпорація Танзанії (TBC), літак місцевої авіакомпанії Precision Air, який 6 листопада здійснював рейс з економічної столиці країни Дар-ес-Салама до міста Букобу, впав у озеро Вікторія.

Причин катастрофи поки не встановили. За попередніми даними, екіпаж міг не впоратися з керуванням через погані погодні умови.

Відомо, що на борту літака були 43 людини, включаючи чотирьох членів екіпажу. Повідомляють про 26 пасажирів, що вижили.