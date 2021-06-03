Одещина: суд залишив чинним вирок для вбивці 11-річної дівчинки

Суд залишив чинним вирок суду першої для убивці 11-річної дівчинки на Одещині – Микола Тарасов проведе за гратами 15 років. Прокуратура Одеської області подавала апеляцію та просила суд збільшити термін ув’язнення до довічного, але суд не прислухався до аргументів обвинувачення. Засідання проходили в закритому режимі, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Крім прокуратури апеляційну скаргу подавали родичі вбитої дитини – вони просили доповнити вирок обвинуваченням у нарузі над тілом, але на це суд також не погодився, повідомив представник родини загиблої дівчини Рубен Степанян.

«Суд детально вивчив матеріали справи, вислухав апеляційні скарги, виступив адвокат Тарасова. Потім судді відмовили у задоволені обох апеляційних скарг. В частині міри покарання, 15 років, ми погоджуємося, але щодо наруги над тілом все ще не погоджуємося. Чи будемо ми подавати касацію, буде зрозуміло після рішення родини», – заявив Степанян. Наругою над тілом родичі і прокуратура вважали намагання приховати тіло вбитої у вуличному туалеті.

В частині морального позову суд також залишив вирок без змін – 800 тисяч гривень. Також Тарасов має виплатити родичам близько 36 тисяч гривень за похорони дівчини і близько 110 тисяч гривень в бюджет за судові витрати.

20 січня колегія суддів Роздільнянського районного суду Одеської області під головуванням судді Анатолія Панчука визнала Тарасова визнали винним у позбавленні волі, зґвалтуванні та умисному вбивстві 11-річної Дар’ї Лукьяненко. Суд першої інстанції також проходив у закритому режимі.

Миколу Тарасова затримали 19 червня 2019 року – тіло дівчинки, яка зникла ще 13 червня, знайшли у вуличному туалеті будинку, де він жив із батьками. Раніше Тарасов брав участь у пошуках дівчини – правоохоронці, волонтери та родичі шукали її майже тиждень. Тарасов частково визнав свою провину – у вбивстві та приховуванні тіла. Проте він наполягав, що жодних сексуальних дій стосовно дівчинки не чинив.