УЗ хоче перейменувати залізничну станцію «Татарів»

«Укрзалізниця» повідомила про реновацію станції «Татарів» Івано-Франківської області та ініціює процедуру перейменування станції на «Татарів-Буковель2, повідомила пресслужба перевізника.

«Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, реновація станції «Татарів» пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.