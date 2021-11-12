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УЗ хоче перейменувати залізничну станцію «Татарів»

«Татарів» є географічно найближчою станцією до урочища Буковель та однойменного лижного курорту

«Укрзалізниця» повідомила про реновацію станції «Татарів» Івано-Франківської області та ініціює процедуру перейменування станції на «Татарів-Буковель2, повідомила пресслужба перевізника.

«Також у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня 2021 року, компанія запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, реновація станції «Татарів» пов’язана з тим, що станція є географічно найближчою – 15 км або від 20 хвилин у дорозі – до урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

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