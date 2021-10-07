Підконтрольний Кремлю суд продовжив арешт кримськотатарському активісту Рустему Таїрову

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя розглянув клопотання слідчого про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою кримськотатарського активіста і фігуранта справи «Хізб ут-Тахрір» Рустема Таїрова й ухвалив залишити його в СІЗО ще на три місяці.

Як повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Сіяра Панича, захист на слуханні просив замінити тримання під вартою на домашній арешт. Однак суд задовольнив заяву слідчого і до 11 січня 2022 року Таїров залишиться в СІЗО Сімферополя.

Дочка підсудного Севдіє Таїрова розповіла «Кримській солідарності», що у батька є скарги на зубний біль, але його заява про допуск лікаря вже два тижні не розглядається адміністрацією установи.

17 серпня російські силовики в Криму провели відразу п’ять обшуків у будинках кримських татар, після чого були затримані активісти Рустем Мурасов і Рустем Таїров, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббар Бекіров, у Бахчисарайському районі – активіст Заур Абдуллаєв, в Сімферопольському районі Криму – Раїф Февзієв.

«Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Олексія Ладіна вказала, що затриманих кримських татар підозрюють у «створенні та участі в терористичній організації».

Омбудсмен України Людмила Денісова вважає «незаконним» і вимагає скасувати арешт кримських татар, яких затримали після обшуків 17 серпня.

Президент України Володимир Зеленський назвав «кричущим порушенням прав людини» ці обшуки і затримання кримських татар російськими силовиками, а в МЗС України висловили Росії протест.