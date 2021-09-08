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Новини | Суспільство

Працівникам театрів і закладів культури дозволили брати творчу відпустку – ВР

Дотепер творчої відпустки митцям в Україні офіційно не надавали

Верховна Рада України чнесла зміни до закону про створення додаткових умов для забезпечення розвитку професійних творчих працівників закладів культури. «За» проголосували 350 народних депутатів.

Так, змінами до законодавства передбачено, що професійні творчі працівники театрів та закладів культури мають право на творчу відпустку для провадження творчої діяльності.

Дотепер творчої відпустки митцям в Україні офіційно не надавали.

«Законопроєкт спрямований на створення додаткових передумов для професійного розвитку художнього та артистичного персоналу театру шляхом надання можливості скористатися творчою відпусткою для провадження творчої діяльності поза основним місцем роботи», – йдеться в пояснювальній записці.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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