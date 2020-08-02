У США підлітка звинуватили у зломі твітер-акаунтів знаменитостей

У США поліція штату Флорида затримала 17-річного Грема Кларка за звинуваченням у зломі облікових записів знаменитостей у твітері. Звинувачення висунуті за 30 пунктами. Судити його будуть як повнолітнього, пише The New York Times.

За даними слідчих, у Кларка було двоє спільників: один у США, інший – у Великобританії.

Про те, що хакери зламали декілька десятків твіттер-акаунтів, зокрема засновника Microsoft Білла Гейтса, гендиректора Tesla і засновника SpaceX Ілона Маска, репера Каньє Веста, засновника Amazon Джефа Безоса, екс-президента США Барака Обами, стало відомо в середині липня.

В акаунтах з’явилися однакові твіти з закликом надсилати біткоіни на певні гаманці – і обіцянкою повернути криптовалюту назад в подвійному розмірі. Незабаром твіти були видалені, але потім опубліковані повторно. Шахраям вдалося отримати суму, еквівалентну 110 тисячам доларів.