Тегеран заявляє про пошкодження 44 750 будівель та обіцяє компенсацію

Голова Тегеранської організації з управління кризовими ситуаціями (TCMO) 19 квітня заявив, що 44 750 будівель у Тегерані були пошкоджені під час війни, і що уряд компенсує збитки, включаючи домашнє майно, ремонтні роботи та пошкоджені транспортні засоби.



Ця обіцянка пролунала після того, як речник уряду заявив на початку цього тижня, що «існуючі економічні реалії» означають, що державі не вистачає ресурсів для компенсації цивільним особам, чиї будинки були пошкоджені під час війни.



За словами керівника TCMO Алі Насірі, більшість пошкоджень житлових будинків можна усунути за допомогою «незначного ремонту».



Для сильно пошкоджених будинків планова підтримка включає проживання в готелі або оренду житла, оплату ремонту, картки на покупку побутової техніки та компенсацію за пошкоджені транспортні засоби.



Насірі також заявив, що уряд покриє компенсацію за пошкоджені меблі та предмети домашнього вжитку.



Раніше мер Тегерана Аліреза Закані також пообіцяв, що муніципалітет покриє «всі витрати» на відновлення будинків, пошкоджених під час війни.



Іранський державний Фонд у справах мучеників та ветеранів повідомляє, що під час війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем у країні загинуло понад 3400 людей. Напівофіційне інформаційне агентство ISNA цитує голову фонду Ахмада Мусаві, який сказав, що в нещодавньому конфлікті загинуло 3468 «мучеників».



Ця цифра, оприлюднена під час двотижневого припинення вогню, виявилася вищою за попередню офіційну кількість жертв у 3375, опубліковану 12 квітня.



Правозахисна організація(HRANA) раніше надавала такі дані щодо жертв – щонайменше 3636 загиблих, включаючи 1701 цивільного.



Незалежна перевірка кількості жертв залишається складною в Ірані через обмеження щодо звітності.



