Телеканал «Україна» покаже спільний із Радіо Свобода проект про окупований Крим

Телеканал «Україна» опівночі в ніч з 21 на 22 березня покаже прем’єру документального проекту «Крим. Окуповані», спільного продукту «Радіо Свобода» та інформаційної платформи «Сьогодні».

«Крим. Окуповані» – це історія про 10 різних доль на одній анексованій території, про тих, хто не втомився боротися, і про тих, хто змирився, про зачарованих «кримською весною» і про тих, хто зневірився в російському режимі. Герої проекту – люди з різними політичними поглядами: проукраїнськими, проросійськими і обивательськими – «ніякими»… Як ці люди співіснують один з одним, де хочуть жити – в Україні чи Росії, чим для них стали 5 років життя в окупації?» – так описує зміст проекту прес-служба телеканалу «Україна».

Над спецпроектом працювали журналісти Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода, розповіла «Детектору медіа» головна продюсерка української редакції Радіо Свобода Наталя Симоніна. «Ми покажемо історії тих, хто живе в Криму, розкажемо про те, як змінилося життя людей, та й самі вони. Під час зйомок здивувало те, що практично кожен, з ким вдалося поспілкуватися авторам, змінив свою думку про так звану владу Криму, навіть той, хто загалом задоволений життям, все одно знаходить причини для розчарування», – розповіла Симоніна.

Проект «Крим. Окуповані» створений на кошти й під редакційним контролем Радіо Свобода. Телеканал «Україна» та інформаційна платформа «Сьогодні» поширюють і промотують його.

«Канал «Україна» – канал-лідер ринку, це найширша аудиторія, яка може побачити проект «Крим. Окуповані»; Радіо Свобода співпрацює з інформаційною платформою «Сьогодні» з 2018 року: там виходять наші репортажі з європейських країн, вказала Симоніна. Проект «Крим. Окуповані» є продовженням і розширенням цієї співпраці.