У США та Європі заарештували 150 людей через причетність до «темної мережі»

Правоохоронні органи США та Європи заарештували 150 людей, причетних до купівлі або продажу нелегальних товарів в Інтернеті в рамках однієї з найбільших операцій проти так званої «темної мережі», доступ до якої можна отримати тільки за використання специфічного програмного забезпечення.

Понад 26,7 мільйона євро готівкою та віртуальними валютами було вилучено в рамках операції Dark HunTOR, а також 234 кілограми наркотиків і 45 одиниць вогнепальної зброї, повідомляє Міністерство юстиції США та Європол в окремих заявах 26 жовтня.

«Мета таких операцій, як сьогоднішня, полягає в тому, щоб попередити злочинців, які працюють у «темній мережі»: правоохоронна спільнота має засоби та глобальне партнерство, щоб викрити їх і притягнути до відповідальності за їхню незаконну діяльність, навіть у Dark web», – сказав Жан-Філіп Лекуфф, заступник виконавчого директора Європолу з проведення операцій.

Серед заарештованих – 65 осіб у США, 47 – у Німеччині, 24 – у Великобританії, четверо – в Італії, четверо – у Нідерландах, троє – у Франції, двоє – у Швейцарії та одна особа – у Болгарії.

Згідно із заявою США, серед вилученого – підроблені ліки, опіоїдні таблетки, понад 152 кілограми амфетаміну, 21 кілограм кокаїну та 32,5 кілограми екстазі.

Кероване німецькими правоохоронцями міжнародне розслідування тривало 10 місяців щодо ринку «темних мереж», яку називають «найбільшою у світі» і яка використовувалася для продажу наркотиків, крадіжок даних кредитних карток та поширення шкідливих програм.