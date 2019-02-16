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16 Лютий 2019, Київ 13:02
Новини | Суспільство

Теніс: українки дізналися імена суперниць на турнірі в Дубаї

Ястремська в цьому сезоні вже святкувала перемогу на турнірі в Хуахіні

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Українські тенісистки Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська дізналися імена суперниць на турнірі Dubai Duty Free Tennis Championships у Дубаї.

Світоліна посіяна на змаганнях під шостим номером, тому пропустить перший раунд. У другому колі вона зустрінеться з переможницею матчу між хорваткою Донною Векіч та Онс Жабер з Тунісу.

Цуренко у першому колі зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путинцевою.

Ястремська зіграє з 12-ю сіяною Гарбінє Мугурусою. Українка двічі перемагала іспанку: в 2018 році в Люксембурзі і в цьому сезоні в Хуахіні, де в результаті виграла титул.

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