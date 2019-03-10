Теніс: Козлова програла Халеп в Індіан-Веллсі, Світоліна зіграє вночі

Українка Катерина Козлова, яка через кваліфікацію пробилася до основної сітки турніру серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі, в третьому колі поступилася другій ракетці світу румунці Сімоні Халеп – 6:7, 5:7.

«У першому сеті суперниці виконали по два брейки. На тай-брейку на три міні-брейки Халеп українка відповіла одним. Козловій вдалося зрівняти рахунок з 2:5 у другій партії, але в наступних двох геймах наша тенісистка не взяла жодного очка», – повідомляє портал «Великий теніс України».

У ніч із суботи на неділю до третього кола турніру вийшла 24-та сіяна Леся Цуренко. У важкому матчі (3:6, 7:5, 6:4) українка здолала опір американки Джессіки Пегули, якій організатори престижного змагання надали спеціальне запрошення, так звану wild-card.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє з австралійкою Дар'єю Гавриловою на вечірній сесії (це буде не раніше 18:00 за місцевим часом або 3:00 понеділка, 11 березня, за Києвом).