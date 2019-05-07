Теніс: українка Козлова переграла п’яту ракетку світу

Українська тенісистка Катерина Козлова в другому колі турніру серії Premier Mandatory в столиці Іспанії Мадриді переграла п’яту ракетку світу чешку Кароліну Плішкову – 7:5, 2:6, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину.

В першому колі Плішкова переграла іншу українку – Даяну Ястремську.

Для 25-річної Козлової це друга в кар’єрі перемога над тенісисткою з чільної десятки світового рейтингу. У 2018 році в першому колі відкритого чемпіонату Франції (цей турнір, як і мадридський, відбувається на ґрунтовому покритті) Катерина переграла латвійку Олену Остапенко.

В третьому колі в Мадриді Козлова зіграє з 18-ю ракеткою світу швейцаркою Беліндою Бенчич