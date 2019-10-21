Рейтинг WTA: Світоліна (8) опустилася, Ястремська (24) піднялася

В опублікованому 21 жовтня оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) перша ракетка України Еліна Світоліна втратила відразу 1500 балів і опустилася на восьму позицію в класифікації WTA. Тим часом друга ракетка України Даяна Ястремська піднялася в рейтингу на 24-е місце.

Інші українки: Леся Цуренко цього тижня займає 71-у позицію (+1), Катерина Козлова – 84-у (-2), Катаріна Завацька – 117-у (-1), Марта Костюк – 150-у (+12).

У нинішньому рейтингу WTA всім учасницям підсумкових турнірів-2018 у Сінгапурі і Чжухаї відняли очки за участь у цих змаганнях.