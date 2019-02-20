Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Лютий 2019, Київ 21:11
Новини | Суспільство

Теніс: у чвертьфіналі в Дубаї Світоліна зіграє з 26-ю ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна у грі

Дивитись коментарі

У чвертьфіналі престижного турніру Dubai Duty Free Tennis Championships перша ракетка України Еліна Світоліна зустрінеться з 26-ю ракеткою світу іспанкою Карлою Суарес Наварро.

Поєдинок відбудеться 21 лютого не раніше 18:30 за київським часом (початок залежить від терміну завершення інших поєдинків цієї стадії).

20 лютого в третьому колі Світоліна за годину розгромила екс-першу ракетку світу іспанку Ґарбінє Мугурузу (6:1, 6:2), а Суарес Наварро була сильнішою за француженку Крістіну Младенович – 7:5, 7:5.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG