Cвітоліна залишилася сьомою ракеткою світу

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася сьомою у світовому рейтингу, який 12 серпня оновила Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Минулого тижня Світоліна грала на турнірі серії WTA Premier 5 Rogers Cup у канадському Торонто і в чвертьфіналі поступилася американці Софії Кенін. Ця тенісистка в 1/8 фіналу переграла і другу ракетку України – Даяну Ястремську.

Попри цю невдачу, 19-річна українка піднялася на один рядок у рейтингу і тепер є 32-ю у світі.

На 35-й рядок списку з 34-го перемістилася Леся Цуренко.

Також у чільній сотні перебуває Катерина Козлова, 73-тя ракетка світу.

Перший рядок світового рейтингу повернула собі японка Наомі Осака, яка випередила австралійку Ешлі Барті.