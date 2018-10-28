Світоліна зіграє у фіналі підсумкового турніру WTA з американкою Стівенс

Українська тенісистка Еліна Світоліна 28 жовтня зіграє у фіналі підсумкового турніру WTA в Сінгапурі.

У суботу, 27 жовтня, українка перемогла в півфіналі представницю Нідерландів Кікі Бертенс у трьох сетах – 7:5, 6:7 (5), 6:4.

В іншому півфіналі американка Слоан Стівенс здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Плішковою. Програвши перший сет без жодних шансів (0:6), американка виграла дві наступні партії – 6:4, 6:1.

Дотепер Світоліна і Стівенс зустрічалися тричі, американка має дві перемоги в цих протистояннях. На користь Стівенс завершилася єдина зустріч цих суперниць у 2018 році: у півфіналі турніру в канадському Монреалі Світоліна поступилася в двох сетах – 3:6, 3:6.