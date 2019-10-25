Світоліна дізналася про суперниць на підсумковому турнірі WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася про суперниць у групі підсумкового турніру сезону, який у неділю, 27 жовтня, розпочнеться в китайському Шеньчжені. Українка, яка третій рік поспіль гратиме на турнірі восьми найсильніших тенісисток сезону, потрапила в «пурпурову групу», де її суперницями стануть Кароліна Плішкова (Чехія), Б’янка Андреєску (Канада) та Сімона Халеп (Румунія).

В іншій групі, «червоній», зіграють австралійка Ешлі Барті, японка Наомі Осака, чешка Петра Квітова та швейцарка Белінда Бенчич.

Торік у Сінгапурі Світоліна виграла всі п'ять матчів – проти Петри Квітової, Кароліни Плішкової та Каролін Возняцкі в групі, Кікі Бертенс у півфіналі та Слоан Стівенс у фіналі. У 2017 році Еліна не змогла пробитися до півфіналу, завершивши виступ після матчів в групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі та здобула перемогу над Сімоною Халеп.

Матчі групового етапу відбуватимуться шість, півфінали призначені на суботу, 2 листопада, а фінал – на неділю, 3 листопада.