Теніс: Ястремська впевнено переграла росіянку на старті турніру в Маямі

18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська здобула першу в кар’єрі перемогу в основній сітці змагань престижної серії Premier Mandatory. В американському Маямі українка трохи більш ніж за годину впоралася з опором 57-ї ракетки світу росіянки Катерини Александрової – 6:3, 6:2.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з 12-ю сіяною в Маямі австралійкою Ешлі Барті.

Ще дві українські представниці на цьому змаганні, Еліна Світоліна та Леся Цуренко, розпочнуть виступи з другого кола.