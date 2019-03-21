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21 Березень 2019, Київ 10:49
Новини | Суспільство

Теніс: Ястремська впевнено переграла росіянку на старті турніру в Маямі

Українська тенісистка Даяна Ястремська

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18-річна українська тенісистка Даяна Ястремська здобула першу в кар’єрі перемогу в основній сітці змагань престижної серії Premier Mandatory. В американському Маямі українка трохи більш ніж за годину впоралася з опором 57-ї ракетки світу росіянки Катерини Александрової – 6:3, 6:2.

У наступному раунді Ястремська зустрінеться з 12-ю сіяною в Маямі австралійкою Ешлі Барті.

Ще дві українські представниці на цьому змаганні, Еліна Світоліна та Леся Цуренко, розпочнуть виступи з другого кола.

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