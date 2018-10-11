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11 Жовтень 2018, Київ 21:26
Новини | Суспільство

Теніс: Кіченок вийшла у півфінал турніру в Гонконзі у парному розряді

Кіченок зіграє у півфіналі турніру в Гонконзі

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Українська тенісистка Надія Кіченок вийшла у півфінал турніру WTA у Гонконзі – Prudential Hong Kong Tennis Open у парному розряді.

Кіченок в дуеті з австралійкою Анастасією Родіоновою обіграли першу сіяну пару тайванку Чжен Хаоцин та китаянку Ян Чжаосюань – 6:4, 6:3.

В 1/2 фіналу українка і австралійка зустрінуться з дуетом Суко Аояма / Людмила Морозова.

У четвертьфіналі турніру в одиночному розряді зіграють ще дві українки: перша ракетка країни Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

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