Теніс: українка Ястремська вперше в кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA.

У четвертьфіналі Prudential Hong Kong Tennis Open українка у двох сетах обіграла представницю Словаччини Крістіну Кучову – 7:6, 6:2.

У півфіналі Ястремська, яка займає 102 позицію у рейтингу WTA, зіграє з переможцем пари Дар'я Гаврилова (34) – Шуай Чжан (40).

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Сьогодні за вихід у півфінал у одиночному розряді побореться ще одна українка – п’ята ракетка світу Еліна Світоліна.

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У парних змаганнях представниця України Надія Кіченок в дуеті з австралійкою Анастасією Родіоновою у півфіналі зустрінуться з парою Суко Аояма / Людмила Морозова.