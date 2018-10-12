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12 Жовтень 2018, Київ 12:19
Новини | Суспільство

Теніс: українка Ястремська вперше в кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Гонконг, 12 жовтня 2018 року

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Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше у своїй кар’єрі вийшла у півфінал турніру WTA.

У четвертьфіналі Prudential Hong Kong Tennis Open українка у двох сетах обіграла представницю Словаччини Крістіну Кучову – 7:6, 6:2.

Даяна Ястремська. Гонконг, 12 жовтня 2018 року
Даяна Ястремська. Гонконг, 12 жовтня 2018 року

У півфіналі Ястремська, яка займає 102 позицію у рейтингу WTA, зіграє з переможцем пари Дар'я Гаврилова (34) – Шуай Чжан (40).

Читайте також: Світоліна вийшла у четвертьфінал турніру в Гонконзі

Сьогодні за вихід у півфінал у одиночному розряді побореться ще одна українка – п’ята ракетка світу Еліна Світоліна.

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У парних змаганнях представниця України Надія Кіченок в дуеті з австралійкою Анастасією Родіоновою у півфіналі зустрінуться з парою Суко Аояма / Людмила Морозова.

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