Російські науковці заявили, що знайшли біля берегів Криму затонулий теплохід «Вірменія»

Біля берегів анексованого Росією Криму знайшли затонулий теплохід «Вірменія», повідомив виконавчий директор центру підводних досліджень Російського географічного товариства Сергій Фокін.

«Нам пощастило взяти участь в операції, яка тривала без малого 79 років. Саме стільки виповниться з моменту загибелі теплоходу «Вірменія» восени цього року. Знайти її вдалося завдяки системній роботі наших збройних сил, які впродовж багатьох років прочісували квадрат за квадратом. У результаті знайшли спочатку магнітну аномалію, потім підтвердили, що там дійсно є якийсь об’єкт на дні», – сказав Фокін.

За його словами, роботи проводили на глибині в півтора кілометра.

«Ми знайшли на самому носі корабельний дзвін, на якому вибита назва транспортного судна. Помилка тут виключена абсолютно… Найбільш часта версія про те, що була торпедована одиночним літаком, який випустив дві торпеди – одна з них влучила в носову частину… Так ось, ми тепер уже аргументовано можемо сказати, що це було не зовсім так», – додав Фокін.

Він зазначив, що обводи корпусу не пошкоджені, тому торпедна атака виключена. При цьому і верхня частина, і центральна частина надбудови дуже сильно зруйновані.

«Такі руйнування характерні для бомбардування з повітря. Дійсно, одна з версій, які зустрічаються, зі слів очевидців, що «Вірменія» була атакована ланкою з чотирьох літаків, які скинули бомби в її середню частину. Аргументовано можемо сказати, що теплохід стоїть на ґрунті одним фрагментом. Тонув дійсно швидко. Про це свідчать і характер пошкоджень, і той факт, що достатня кількість ілюмінаторів не була розбита, не залишилася у своїх оправах, а була просто-таки вдавлена всередину. Це характерно для швидкого затонення судна», – розповів Фокін.

Корабель «Вірменія» затонув під час Другої світової війни – 7 листопада 1941 року. Корабель евакуював тисячі людей із Севастополя.