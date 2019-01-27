Теракт у християнському соборі на Філіппінах: від двох вибухів загинули 27 людей

Щонайменше 27 людей загинули і не менше від 81 отримали поранення в результаті двох вибухів на острові Холо на півдні Філіппін, повідомляє Associated Press. Вранці в неділю вибухнула бомба під час недільного богослужіння в римо-католицькому соборі Пресвятої Діви Марії з гори Кармель.

Після того як до місця події прибули військові та поліція, на розташованій поблизу парковці спрацював другий вибуховий пристрій.

Серед загиблих ідентифіковані 15 відвідувачів храму і п’ятеро співробітників силових органів Філіппін. Відповідальність за теракт наразі на себе ніхто не взяв.

Південні райони Філіппін населені переважно мусульманами в переважно католицькій країні. Частина населення підтримує сепаратистські рухи, які вимагають незалежності мусульманської частини Філіппін. У конфлікті за останні 50 років загинули близько 150 тисяч осіб.

Минулого тижня на півдні Філіппін відбувся референдум, на якому місцеві жителі висловилися за створення автономного регіону. Однак виборці провінції Сулу, в яку входить острів Холо, проголосували проти автономії.