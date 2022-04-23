Тернополянка заїхала автомобілем у собор в центрі міста, ніхто не постраждав – поліція

У ніч на 23 квітня місцева жителька в’їхала в Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, розташований у центрі Тернополя. Ніхто не постраждав, повідомило Головне управління Нацполіції у Тернопільській області.

«Працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди і пошкодила церковне майно. На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, і, з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму», – йдеться в повідомленні.

Водійку шпиталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучили і помістили на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту, кажуть у поліції.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «пошкодження релігійних споруд чи культових будинків». Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Великодні богослужіння відбуватимуться у Катедральному соборі, згідно з графіком, який встановили раніше.