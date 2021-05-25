Росіянина у США засудили за спробу кібератаки на завод Tesla

Федеральний суд в американському штаті Невада засудив громадянина Росії Єгора Крючкова до 10 місяців тюремного ув’язнення за спробу отримати доступ до комп’ютерної системи заводу компанії Tesla з метою крадіжки технологічних секретів і одержання викупу.

27-річний Крючков, заарештований у серпні 2020 року в Лос-Анджелесі, погодився на досудову угоду зі слідством. Під час судового засідання він висловив жаль через свої дії і заявив, що дев’ять місяців, проведені в неволі, змусили його задуматися про біль, якого він завдав своїй родині в Росії, і про удар, завданий його власній репутації. Як повідомляє преса, родичі Крючкова зверталися до судді електронною пошті з проханням про поблажливість. Максимальне покарання за злочини, інкриміновані Крючкову, становлять 5 років в’язниці та 250 тисяч доларів штрафу.

Крючков запропонував одному з працівників заводу Tesla 500 тисяч доларів за установку на комп’ютері заводу програми, за допомогою якої він мав намір отримати доступ до технологічних секретів, а потім шантажувати виробника електричних автомобілів, вимагаючи викупу під загрозою оприлюднення секретів. У місті Ріно в Неваді розташований найбільший завод фірми Tesla, що випускає електробатареї, один із ключових компонентів популярних автомобілів. Співробітник, до якого звернувся росіянин, повідомив про цю пропозицію своєму начальству. Розслідування вело ФБР. Після появи повідомлення про арешт Крючкова Ілон Маск, засновник і глава компанії Tesla, заявив, що вона була об’єктом серйозних спроб крадіжки секретів.

У матеріалах справи також ідеться про спільників Крючкова. Їхні імена не розголошуються. Засуджений буде депортований зі США після закінчення 10-місячного перебування під вартою.