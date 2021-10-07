США: суд тимчасово зупинив дію закону про заборону абортів у Техасі

Федеральний суддя окружного суду в Остіні тимчасово заблокував закон, який запроваджує майже повну заборону на проведення абортів в американському штаті Техас.

Суддя погодився з позовом, поданим адміністрацією Джо Байдена, після того, як Верховний суд відмовився заблокувати закон.

Нинішня заборона триватиме протягом часу судових розглядів.

«Цей суд не дозволить, щоб це образливе позбавлення важливого права тривало ще хоча б день», – заявив суддя Пітман.

Штат Техас уже заявив про намір оскаржувати рішення. А в Білому домі заявили, що воно є «важливим кроком для відновлення конституційних прав жінок у штаті Техас».

1 вересня в Техасі вступив у силу один із найсуворіших у США законів про аборти. Він забороняє лікарям і медичним закладам переривати вагітність, якщо в ембріона є серцебиття, що відбувається приблизно на терміні в 6 тижнів. Також він не дає можливості робити аборт жертвам інцесту або зґвалтування.

Раніше Міністерство юстиції США подало позов проти штату Техас, оголосивши ухвалений закон про аборти таким, що суперечить Конституції країни.

3 жовтня десятки тисяч людей вийшли на вулиці США на акції проти обмеження абортів. Учасники маніфестацій по всій країні побоюються, що американок позбавлять їхніх конституційних прав на аборти. Президент США Джо Байден раніше назвав рішення Техасу «безпрецедентним нападом» на права жінок.