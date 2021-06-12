Стрілянина в Техасі: щонайменше 13 людей поранені

Щонайменше 13 людей поранені після масової стрілянини в центрі Остіна, в штаті Техас, США, що сталася в ніч на 12 червня. За повідомленням поліції, підозрюваного в нападі ще шукають.

Двоє з підозрюваних перебувають у критичному стані, повідомили правоохоронці.

За повідомленнями, поліція розшукує одну особу, яка відкрила вогонь близько 1:30 за місцевим часом у районі, де розташовані бари і ресторани.

Мотиви нападу наразі невідомі.

Як повідомив тимчасовий керівник Департаменту поліції Остіна Джозеф Чакон, про подію поінформували федеральних агентів із питань боротьби з тероризмом.