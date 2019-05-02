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02 Травень 2019, Київ 13:58
Новини | Міжнародні

Король Таїланду одружився з генералом з власної охорони

Король Таїланду передає подарунок новоспеченій королеві

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Король Таїланду Маха Вачхіралонгкон 1 травня одружився з заступницею голови своєї особистої охорони, генералом Сутхідою Тіджай. Вона отримала титул королеви Сутхіди, повідомляє Reuters.

Про весілля оголосили у королівській газеті, а відео з весілля показали всі тайські канали у спеціальній програмі королівських новин.

Колишня стюардеса Тайських авіаліній Сутхіда Тіджай була призначена в охорону принца Махи у 2014 році. Через два роки вона отримала звання генерала, через рік стала заступником особистої охорони короля.

Королівське весілля відбулося незадовго до коронації Махи. Вона запланована на 4-6 травня.

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