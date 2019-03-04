The Prodigy: причиною смерті Флінта стало самогубство

Причиною смерті вокаліста гурту The Prodigy Кіта Флінта стало самогубство, повідомив лідер гурту Ліам Гаулетт на своїй сторінці в Instagram.

«Новини правдиві. Я не вірю, що кажу це, але наш брат Кіт здійснив самогубство на вихідних», – йдеться в повідомленні за підписом Гаулетта.

4 березня Кіта Флінта знайшли мертвим у його будинку в британському графстві Ессекс.

Флінт, зокрема, виконував одні з найбільш відомих пісень електронного гурту The Prodigy – «Firestater» та «Breathe».